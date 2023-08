El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque sus adversarios quisieran que ya no se transmitiera "la mañanera", este ejercicio se mantendrá hasta el final de gobierno.

"Vamos a tener la conferencia hasta el día 30 de septiembre del año que viene y en una de esas, si hace falta, va a haber sábado y domingo conferencia", advirtió.

A quienes no le gustan sus conferencias, les sugirió no verlas para no hacer corajes.