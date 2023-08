El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó solicitarles a “las corcholatas” de Morena informar sobre cuánto han gastado en la colocación de propaganda en busca de posicionarse y ganar la encuesta con la que el partido elegirá a su coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Transformación y futuro candidato presidencial.

“No me corresponde a mí eso, es al INE, al Tribunal Electoral que yo no sé si por mencionarlos me vaya a ir mal”, dijo.

A cinco semanas de que se conozca al candidato presidencial de Morena, el presidente dijo que no quiere tocar nada sobre asuntos electorales.

“Ya no los quiero tocar, nada porque me están este infraccionando mucho. Ya no quieren que yo hablé, ya no me estén preguntando ustedes de esas cosas”, pidió el presidente a los representantes de medios de comunicación.