A un mes de que inicie el ciclo escolar, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que los libros de texto vayan a ser "embodegados".

"¿Cómo vamos a embodegar los libros? No, en todos lados se van a distribuir, se van a entregar. Es un mensaje de atraso el querer tener en bodega un libro u ocultar los libros, es como enlatar una película en la época del autoritarismo", explicó.

El presidente aseguró que si bien hay varios amparos en contra del contenido de los libros, estos se siguen entregando.

"Hay amparos, no pocos, muchos pero ahí vamos resolviéndolos y ya los libros están distribuyendo en todo el país y el 28 de agosto, que inicie el ciclo escolar, la mayoría de los libros van a estar en las escuelas. No se han retirado y no se van a retirar porque no hay motivo o razón para retirarlos, para embodegarlos", planteó.