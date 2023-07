El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que si se requiere, su gobierno refinanciará la deuda de Pemex.

“Todo lo que se requiera es que es que no tenemos ningún problema porque no hemos endeudado al país, no sabemos pero si se necesitara que no se requiere porque Pemex tiene finanzas públicas estables, sanas nada más que está muy difícil que se les convenza”, refirió.

El mandatario federal aclaró que todo lo que requiera Pemex, se dará, porque su gobierno cuenta con los recursos.

“Siempre nosotros ayudamos a Pemex porque no se trata de separar deudas como antes, los daños los va a asumir Pemex. Tiene que ver con el gobierno de la República, los tecnócratas lo que querían era dejar a Pemex en la ruina y por eso Pemex tenía que pagar, si contrataba créditos, intereses elevadísimos”, recordó.