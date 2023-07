De nueva cuenta, el presidente López Obrador ignoró la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que le prohíbe hablar del proceso electoral 2024 en su conferencia de prensa y exhibió encuestas de intención de voto que le dan la preferencia a su partido, Morena. “No lo digo yo”, justificó.

Según los sondeos que difundió el mandatario federal, si hoy fueran las elecciones presidenciales, 49% votaría por la alianza Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Por eso, afirmó, su gobierno no tiene ningún motivo político para agredir a nadie.

“Ojalá que entiendan los del INE y el Tribunal electoral para que no me vayan a sancionar, pero es muy importante que entiendan que no hay nada”, sostuvo.

El presidente López Obrador aseguró que México es ejemplo a nivel mundial por cómo maneja su economía y enfrenta la violencia y dijo que “vale la pena aunque me infraccionen” compartir esta información a la población.