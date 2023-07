El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “muy bueno” el resultado de la elección en España y manifestó su alegría porque los españoles no cayeron en la trampa de la derecha.

“Felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo. Me dio mucho gusto porque se pensaba que la derecha iba a arrasar y no pasó eso afortunadamente estoy contento”, aseguró.

López Obrador señaló que, aunque hay quienes dicen que la derecha no es extrema, él cree lo contrario.

“Lo importante es que no avanzaron y eso es muy bueno para España porque es muy inhumano el modelo conservador, muy individualista, es darle la espalda a los dolores de la humanidad, eso es el conservadurismo, esa es la derecha en el mundo por eso estoy contento”, manifestó.