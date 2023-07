Sin dar mayores detalles sobre la nueva sección, el presidente López Obrador, dio una muestra de lo que se tratará y proyectó una entrevista realizada al expresidente Vicente Fox, donde asegura que las pensiones y salarios a expresidentes se deben restituir y dijo que el próximo presidente o presidenta de oposición debe investigar a la actual administración.

“Les voy a poner algo que dijo (Vicente) Fox el lunes, no lo dije yo, para que me vayan a cepillar, pero esto ayuda a comprender el por qué somo distintos. INE, Trife, ya me di por notificado, no lo voy a decir yo” dijo López Obrador.