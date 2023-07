El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que antes de su gobierno, los partidos buscaban la alternancia electoral y se vendían como diferentes, pero continuaron abandonando al pueblo. Cuando surgió su movimiento, acusó, le pusieron obstáculos y le robaron la presidencia en 2006.

“El papá de Claudio X. González fue a decir que, si no les funcionaba el fraude, no descartaban una acción como la del golpe en Chile, en 1973. Así como lo oyen. Ahora han ido moderándose, porque la realidad está demostrando que a todos los mexicanos nos conviene la transformación, que ya no se podía continuar con un régimen podrido”, señaló.