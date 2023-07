El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de quererle silenciar al determinar que debe abstenerse de realizar pronunciamientos sobre temas electorales,

“Me quieren silenciar, no quieren que yo hable, y ¿dónde queda la libertad de expresión y el derecho a la réplica?”, cuestionó.

En tono de broma, el mandatario federal comentó que se pondrá una cinta en la boca para no hablar.

“Me quieren callar para que puedan regresar los que han saqueado a México. Quieren que me quede callado, entonces para qué luchamos tanto tiempo, no, no, no. Si hay injusticias, si se cometen delitos, s hay delitos, si hay delincuencia de cuello blanco, delincuencia organizada hay que denunciarlo”, lanzó.