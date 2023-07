El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque en su gobierno se han presentado manifestaciones, no han sido en exceso.

"En general han sido pocas las protestas en contra del gobierno desde que estoy desempeñando el cargo de presidente, muy pocas. El Zócalo lo han ocupado cuando mucho 10 veces, ya vamos para el quinto año", explicó.

Detalló que cuando se han presentado "provocadores" han tenido que tomar medidas para resguardar los inmuebles.

"Cuando vienen algunas manifestaciones y provocadores tenemos que tomar algunas medidas porque quieren escándalo, quieren llamar la atención. No le hace que pinten, destruyan y quemen, entonces sí cuidamos no caer en provocaciones. No ha habido, afortunadamente manifestaciones en exceso", comentó.