El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de una niña en el Hospital Regional número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo y ofreció que se realizará una investigación y que no habrá impunidad.

“Muy triste, lamentable lo que sucedió, se tiene que castigar a los responsables, no puede haber impunidad”, dijo este miércoles en su conferencia matutina.

Explicó que, de acuerdo con los primeros informes, el elevador no funcionaba y, aunque la empresa que se encargaba del mantenimiento acudió a identificar el problema, no dejó ninguna indicación de que no debía usarse.

“Hay un contrato de mantenimiento de estos elevadores, se informó que no funcionaba. Fueron a verlo los de la empresa encargada del mantenimiento, sin embargo no lo arreglaron y tampoco dejaron señalamientos de que no podía usarse, entonces cuando bajan a la niña, que llegó enferma para atenderla de dengue, queda atrapada”, detalló.

El presidente expuso que no se trata de culpar por culpar, por lo que esperará a que haya una investigación completa.

“Se va a hacer la investigación, no es culpar por culpar, nosotros nunca actuamos así, o sea, no se puede este castigar a cualquier persona, no puede haber chivos expiatorios, tiene que ser el que realmente es responsable”, destacó.