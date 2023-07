Antes de concluir su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su novena sugerencia de música para los jóvenes: "El poder de tus manos", del grupo Intocable.

"Ésta va a ser la nueve, ya mañana terminamos A ver si no nos 'cepillan' porque ya una, una nos bajaron, pero de ocho, una. Una golondrina no hace verano", aseguró.

Durante las últimas ocho conferencias matutinas, el presidente ha presentado opciones de música para que los jóvenes no recurran a contenidos con violencia. En el play list, ha incluido canciones como "Oye mujer" de Raymix, "No se va", de Grupo Frontera y “Un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny, por ésta última se suspendió una de las conferencias matutinas debido a que no se cuenta con derechos de autor.