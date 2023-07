Para equipar a 210 hospitales adheridos al programa IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud ha invertido 276 millones de pesos en equipos electromecánicos.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que son 14 estados los beneficiados con 9,446 acciones.

Parte de equipo adquirido incluye aire acondicionado, refrigeradores, tomas de gases de oxígeno medicinal, extintores, planta de emergencia, compresor de aire médico, sistemas de calderas, lavadoras y secadoras, así como estilizadores de vapor y plantas tratadoras de agua.

“Se han realizado estas acciones que muchas veces no se ven, no se anuncian, no se inauguran e incluso muchas veces no significan grandes erogaciones e inversiones, pero durante mucho tiempo se dejaron de hacer y que tienen que ver con elementos que permiten el buen funcionamiento de un hospital que permiten que el personal de salud lleve a cabo de con seguridad su trabajo”, explicó.