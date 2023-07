El nuevo encargado de la Subsecretaría de Gobernación del Estado de Puebla, Ardelio Vargas Fosado, tiene vínculos con el exsubsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que de manera “respetuosa” la institución a cargo de Rosa Icela Rodríguez realizó un análisis del nuevo funcionario de gobierno de Sergio Céspedes.

“Le presentamos un informe de esta persona, que como tú lo estás reseñando tiene estos antecedentes. No sabemos si es culpable o no, pero sí trabajó con la Policía Federal, sí tiene vínculos con Genaro García Luna. No queremos nada que tenga que ver con esta gente", dijo el mandatario federal.

López Obrador reconoció que ya tenía información sobre los presuntos vínculos del funcionario estatal.

“Tenía información sobre esto, me dio a conocer este caso la secretaria de Seguridad, Rosa Icela. De manera muy respetuosa, además porque le tenemos mucha confianza, se le dio un informe completo al gobernador de Puebla, Sergio Salomón. Es un hombre de bien, es una gente bien, honesta, hemos trabajado muy bien con él y respetuosos de su ámbito de competencia porque esto corresponde al gobierno estatal”, comentó.