Xóchitl Gálvez: la aspirante de la oposición que se ha vuelto incómoda para AMLO

Los ataques del presidente continuaron, ahora ya no solo la acusó de oponerse al programa de pensiones de adultos mayores, sino de venir de la misma que Vicente Fox.

“Decía Fox y Xóchitl, que ahora está muy activa como representante de la oligarquía, con el mismo pensamiento de Fox, incluso trabajó con Fox, es de la escuela de Fox”, dijo el presidente en referencia al programa de pensión para adultos mayores.

Este lunes, el mandatario federal señaló a Xóchitl Gálvez de ser la elegida para la candidatura del Frente Amplio por México.

“Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente, a este grupo, Xóchitl Gálvez... Y por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? Porque ellos suponen, ¿no?, que, si nació en un pueblo, va a tener el apoyo del pueblo. Y, además, es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores. Desde luego, no es de los arriba, pero sí forma parte del mismo agrupamiento, porque también en el bloque conservador hay nivelitos, ¿no?”, reveló en su mañanera de este día.

Por estos comentarios, la política de Acción Nacional pidió respeto al presidente López Obrador.

"A los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida, nadie me ha regalado nada, y de usted, solo quiero una cosa: que me respete. Usted me va a entregar la banda y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa", aseguró.

Señor Presidente, así como yo, hay millones de mexicanas que sin la ayuda de nadie luchan por lo que creen y salen adelante.



A mí nadie me ha regalado nada y le pido una cosa: respéteme que usted será quien me entregue la banda presidencial. #XóchitlVa pic.twitter.com/1MPgekJEK6 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 3, 2023

Hasta hace unas semanas, Gálvez encabezaba las encuestas para el gobierno de la Ciudad de México, ahora tendrá que ser medida rumbo ala Presidencia de la República.