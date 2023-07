AMLO Fest 2023 en el Zócalo: sigue en vivo el informe del presidente

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que este 1 de julio se celebra el triunfo del pueblo, de todos aquellos que votaron por la transformación, la cual, dijo, como la canción de Grupo Firme: “no se va, no se va”.

“En 457 días habrá de concluir unas la primera etapa del proceso de transformación pero eso no significa un descenso al contrario estamos comenzando el momento estelar de la Cuarta Transformación, el movimiento final del Huapango de Moncayo, es el más electrizante el viva México, hoy cumplimos cinco años de aquel día en que llenamos las calles de alegría y aquí seguimos como dice la canción de Grupo Frontera, ‘la transformación no se va, no se va, no se va’”, afirmó.