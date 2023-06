El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que a partir de hoy la Secretaría de Marina asumirá el cargo total del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y también de otras terminales áreas del país.

“Ya está a cargo del control de la vigilancia del Aeropuerto de la Ciudad de México, ha hecho un muy buen trabajo, yo creo que muchos ya lo están notando. No hay robo de maletas como sucedía antes y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas, estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el aeropuerto de la Ciudad de México lo controlaba el narcotráfico”, explicó.

La institución a cargo de Rafael Ojeda Durán también estará a cargo de otros aeropuertos como el de Ciudad del Carmen, Campeche. y Ciudad Obregón, Sonora.

“La Secretaría de Marina es la que formalmente se va a hacer cargo del aeropuerto de la ciudad y otros aeropuertos, también va a manejar la Secretaría de Marina, por ejemplo el de Ciudad del Carmen, el de ciudad Obregón, Guaymas, esos aeropuertos van a estar manejados por la Marina”, dijo.

La Secretaría de la Defensa Nacional se hará cargo del Aeropuerto Felipe Ángeles y el de Tulum.