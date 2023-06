Antes de las 10:00 horas de este martes, concluyó la conferencia matutina del presidente, quien antes de dejar el Salón Tesorería recomendó una canción a los jóvenes para evitar escuchar corridos que hablan de la violencia: "No se va" de Grupo Frontera.

"Vamos a presentarle a los jóvenes para que no los enganchen con la música que fomenta el consumo de droga, que fomenta la violencia, para que no los enganchen en con esa música, sin prohibir. Prohibido, prohibir, no hay censura, pueden seguir produciendo esa música, cantando esa música, difundiendo esa música libremente, pero tenemos derecho y además la obligación de orientar a los jóvenes", dijo.

Antes de concluida su conferencia, se proyectó la canción de Grupo Frontera, que dijo, a él le gusta.

"En el caso de la música hay un amplio repertorio de canciones que no tienen que ver con las drogas ni con la violencia, que tienen que ver con el amor. Yo dije que iba a presentar un repertorio, un no muy grande, todavía tengo que arreglar lo de los derechos de autor, no me vayan a cepillar, pero vamos a empezar con una que me gusta y a ver que me digan los jóvenes si no rifa", destacó.