Oposición arranca búsqueda de candidato al 2024; expertos ven opción al Congreso

Apuesta por el Congreso y gubernaturas

Ante la falta de tiempo y de un candidato competitivo, politólogos consideran que la oposición ya debería enfocarse en trabajar por conseguir más fuerza en el Congreso e intentar ganar las gubernaturas que estarán en disputa el próximo año.

“Si de verdad lo que se están pensando es frenar el avance de Morena, es pensar en el Congreso. Si yo fuera la oposición, mañana me despertaría y diría ‘qué voy a hacer para que no se obtenga la mayoría absoluta, cómo me voy a poner a operar'”, aseguró Paula Sofía Vásquez analista política y especialista en regulación y derecho electoral.

En el 2021, Morena y sus aliados perdieron espacios en la Cámara de Diputados, pero también cedieron fuerza en la capital del país, bastión de la izquierda.

Para el 2024, además de la Presidencia estarán en disputa nueve entidades, seis gobernadas por Morena. Será la primera vez que el partido guinda deba refrendar sus votos: Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Tabasco, Veracruz y Morelos, que aunque fue ganada por el PES, se cuenta de Morena.

Mientras que gobernadas por la oposición estarán: Guanajuato y Yucatán (PAN) y Jalisco (MC).

Pero en donde existe más organización de la oposición para arrebatarle un triunfo a Morena es justamente en la capital del país, donde en el 2021 ya se perdieron posiciones en el Congreso local y en alcaldías.

Para el presidente de la República, el Congreso es una pieza clave para la recta final de su administración. El mandatario federal ha adelantado que busca enviar algunas iniciativas de reforma constitucional antes de que concluya su gobierno, entre ellas, una para adscribir formalmente a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, otra para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean electos por voto ciudadano, así como otra para modificar el artículo 4 de la Constitución, para bajar la edad para recibir la pensión de adulto mayor.

Arturo Gutiérrez advierte que el llamado “carro completo” es una aspiración para cualquier presidente de la República y partido en el poder. Sin embargo, lo que se debe cuidar es que desde el Ejecutivo no se promueva el voto para lograr ese propósito, que en este sexenio tiene nombre: "Plan C".

“Que el presidente de la República lo promueva desde las mañaneras es lo que me parece que no es conveniente, porque ahí se rompen los equilibrios y se rompe la neutralidad a la que está obligado cualquier gobernante. Que Morena busque el carro completo se entiende, pues igual lo buscó el PRI por muchos años. Los partidos buscan tener eso, pero que el presidente lo promueva eso sí me parece que se aparta de la legalidad”, destaca.

Más allá de buscar avanzar en cargos y fuerza política, el reto de la oposición es de fondo, trabajar en cuadros y propuestas.

"La oposición necesita recomponer sus cuadros, cambiar sus dirigencias, darle paso a gente de sus propios partidos que tienen experiencia, que tienen más noción de cómo funciona el sistema político, pero sobre todo tienen que reescribir un plan de gobierno y un proyecto de país porque no lo tienen. Entonces, mientras no tengan eso, es difícil que convenzan a gran parte de la ciudadanía y ser una oposición fuerte frente a Morena, porque hasta ahorita los tres juntos no alcanzan a hacer una oposición fuerte", añade la académica de la Ibero.