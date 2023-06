El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el método de la oposición para elegir a su candidato presidencial rumbo a 2024 es una simulación, pues el perfil será impuesto por la élite económica y conservadora.

Aunque el método de la oposición será presentado oficialmente este lunes, López Obrador sostuvo que en unos días podría difundir quién será el candidato o candidata rival, porque, reiteró, no se seleccionará a través de un proceso electoral.

“Ahora el jefe es Claudio X. hijo. Ése es el que va a decidir, todo lo demás es pura faramalla. Se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros. No tienen programa, nada, lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera. Entonces, ya, conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. En dos o tres días les digo. Estoy seguro que no me voy a equivocar”, lanzó.