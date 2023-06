El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia matutina poco después de las 7:00 horas desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

"Nos da muchísimo gusto estar en Chiapas, aquí en la capital en Tuxtla", dijo al iniciar la mañanera, en la que dijo el gobernador Rutilio Escandón informará sobre el estado y posteriormente el general Luis Cresencio Sandoval dará un informe sobre la seguridad.

"Me da muchísimo gusto estar aquí, muy temprano sale el sol, es muy luminoso y es uno de los estados más bellos de México, con un pueblo bueno, trabajador, pacífico, ahora lo vamos a contrastar con los datos de seguridad, hay mucho respeto entre la gente, no se han perdido costumbres, tradiciones, no se ha roto el tejido social, hay vida comunitaria, hay mucha cultura, y esto mantiene a Chiapas como un estado tranquilo, pacífico y muy bello, además de toda su historia, toda su cultura", afirmó.