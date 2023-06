Aunque no conoció al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que le respeta.

“Nunca lo vi, pero lo respeto, como respeto a todos los dirigentes porque no es decir era 'malísimo', la política no es maniquea, no es de buenos y malos tiene que ver con circunstancias, no lo vi, nunca hablé con él, pero no le voy a faltar al respeto, menos si es finado”, dijo.

La aclaración del presidente se dio luego de que se difundiera en redes sociales una fotografía en la que López Obrador supuestamente abraza a Hugo Chávez, pero es una imagen falsa.

El presidente agregó que la política no es maniquea, es decir, de buenos y malos. "Cada quien tiene su conciencia tranquila, si estos conservadores reaccionarios, clasistas, racistas y sobre todo muy corruptos porque son muy sinvergüenzas, inician una campaña en contra de alguien y creen que con eso desprestigian", agregó.