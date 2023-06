El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su respaldo al gobernador de Veracruz por la detención de la jueza Angélica Sánchez, quien fue aprehendida por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.

“Esta juez ordena que se libere a un presunto homicida considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de una hora, así se da en otros asuntos, viernes en la noche, sábado en la mañana pero nunca se había conocido un caso en donde la orden puede ser dejarlo en libertad en una hora”, explicó.

Sobre presuntas violaciones al debido proceso en la detención de la juzgadora, afirmó, corresponderá al Poder Judicial determinarlo.

Dijo que su gobierno no será cómplice de jueces que resuelven a favor de presuntos delincuentes. “Lo vamos a seguir haciendo contra los jueces y va a ser la fiscalía, el Ministerio Público el que va a decidir y luego los jueces y no le hace sí en defensa del gremio complicidad del gremio, los exoneran pero ya nosotros cumplimos no somos cómplices no estamos encubriendo ese tipo de cosas”, dijo.