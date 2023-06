El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que jueces no están considerando como delito grave el robo de combustibles, por lo que varios presuntos delincuentes que incurrieron en huachicol han quedado en libertad.

“Tenemos casos en donde se detiene a las personas y los liberan los jueces. No lo consideran delito grave el robo de combustible o salen con las mismas trampas de siempre, que no están bien integrados los expedientes, que no se demostró de manera precisa el delito, cualquier cosa, cualquier pretexto”, acusó.

Desde diciembre de 2018, el actual gobierno comenzó el combate al robo de hidrocarburos, el cual el presidente López Obrador asegura ha logrado disminuir hasta en 90% el delito.