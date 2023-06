Aunque aseguró que no puede hablar del proceso interno de Morena, debido a una cláusula que se incorporó en el acuerdo del Consejo Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de la unidad y celebró que la ruta rumbo al 2024 se haya aprobado por unanimidad.

"No puedo hablar de eso, me parece no sólo en este caso, sino en todos, es importante la unidad", dijo.

Calificó como bueno que todos los aspirantes a la candidatura y consejeros nacionales dieran su aval a las reglas para elegir al coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, figura de la que saldrá su próximo candidato a la Presidencia de la República.

Algunos de los acuerdos establecidos por el Consejo de Morena son: una encuesta con cuatro ejercicios espejo, renuncias a cargos públicos antes del 16 de junio, y "no cargadas" de funcionarios públicos para apoyar a algún aspirante.