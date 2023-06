El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene decidido que después de que concluya su gobierno se retirará de la política.

“Me retiro completamente, no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política nunca más, nunca más. Soy partidario no sólo del principio de la no reelección si no del criterio de que no se debe tener mucho apego ni al poder ni el dinero”, aclaró.

López Obrador comentó que ya sentó las bases del cambio del país, por lo que ahora corresponde a una nueva generación continuar con el proyecto.

"Voy a cumplir mi ciclo y tiene que haber relevo generacional. Ya contribuimos a sentar las bases para la transformación y sobre todo contribuimos en algo que es muy importante, el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo", dijo.