La mañanera de AMLO minuto a minuto, 7 de junio 2023

Además de la renuncia de Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que habrá más separaciones del cargo de funcionarios por su interés de participar en el proceso interno de Morena.

“Es posible que en estos días los que aspiren también presenten sus renuncias y quién va a sustituirlos, hay tiempo, porque apenas fue el anuncio. Va a presentar la renuncia Marcelo, creo que el próximo lunes”, comentó.

El presidente insistió que, a diferencia de sexenios pasados, para el proceso de sucesión presidencial no habrá imposiciones.

“Por primera vez no hay tapado, no hay dedazo, no hay imposición en el caso que nos corresponde. En el bloque conservador, ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás, con los oligarcas para buscar el acuerdo como lo han hecho en los últimos tiempos”, destacó.