El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ciudadanos que se manifestaron para defender a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuaron con prepotencia y sugirió que deberían ser identificados, aunque aclaró, no con la finalidad de perseguirlos.

“Se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles mantas. Hay que respetar eso, no creo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia”, dijo este lunes.

El presidente recomendó a sus opositores “echarle más ganas”, pues dijo que de acuerdo a sus cifras, fueron alrededor de 3,000 personas las que se manifestaron este domingo.

“De acuerdo al informe que tengo 3,000 personas. Muy erizo, tienen que echarle más ganas, pero la verdad, no tienen causa, no hay bandera, está complicado defender a la Corte, decir ‘la Corte no se toca’, defender a jueces, magistrados, a ministros que violan la constitución”, explicó.