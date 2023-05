La mañanera de AMLO minuto a minuto, 17 de mayo 2023

Antes de que concluya su gobierno, el presidente Andrés Manuel López publicará un nuevo libro, en el cual incluirá un capítulo de “humanismo mexicano”, nombre que le ha dado al modelo de su gobierno.

“Estoy escribiendo mi último libro como político en activo, porque ya me voy a retirar. Entonces, antes voy a dejar un libro y estoy haciendo un recuento de todos los procesos que son de mucha utilidad. Le voy a dedicar el libro a los jóvenes de todas las experiencias estas. Pero es fundamental la organización, informar, orientar, concientizar, organizar y sí se necesitan o se requieren de muchas cosas, sobre todo perseverancia, no perder la fe”, explicó.

Este libro, comento, tendrá un recuento de todos los procesos de su gobierno. En la primera parte de su sexenio, el mandatario federal escribió y publicó “A la mitad del camino”.

El presidente dijo que después de concluido su gobierno escribirá otro libro, pero le tomará más tiempo.

“Voy a seguir escribiendo, pero no para publicar pronto. Quiero hacer un libro que me va a llevar como tres, cuatro, cinco años, que es del pensamiento conservador, ese que voy a hacer pero ya retirado. Es un trabajo de investigación que me va a llevar mucho tiempo”, explicó.