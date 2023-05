El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México no recibirá a más de 1,000 migrantes por día de los que Estados Unidos deporte, pues dijo, no tiene capacidad para hacerlo.

“En ningún caso se recibirán más de 1,000 personas al día, no podríamos, no tenemos la capacidad, ni lo aceptaría y eso estaba vigente no de ahora, desde el Título 42”, afirmó.

La tarde de ayer jueves, El Comisionado Interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Troy Miller, informó que en un acuerdo conjunto, México aceptó recibir 30,000 ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, por mes, que hayan ingresado ilegalmente a los Estados Unidos entre los puertos de entrada.