El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que el sistema de salud de México será mejor que el de Dinamarca y ofreció que habrá atención médica y medicamentos gratuitos.

“Se está levantando el sistema de salud y hemos hecho el compromiso y lo vamos a cumplir de que antes de concluir nuestro mandato vamos a tener un sistema de salud pública de primera. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca. Esto no les gusta a los conservas por eso lo subrayó y a mí me gustan los desafíos, soy perseverante y los compromisos se cumplen”, dijo el mandatario federal.

De acuerdo con el presidente, este año se contará con un mejor sistema de salud, en el que los ciudadanos puedan acudir a un hospital donde haya especialistas, se les puedan practicar los exámenes médicos y recibir medicamento, todo de manera gratuita.