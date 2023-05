El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus “hijos no son corruptos” y rechazó que se hayan beneficiado con contratos con su gobierno.

En su conferencia matutina, al presidente se le preguntó si son reales los contratos que obtuvieron amigos de Andrés Manuel López Beltrán con la Comisión Nacional del Agua y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

“Deben existir, pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos”, defendió.

El portal de noticias Latinus reveló que amigos de uno de los hijos de presidente se obtuvieron contratos por más de 100 millones de pesos con el gobierno federal.

Sin que se le preguntara directamente por el tema, el presidente rechazó que sus hijos estén involucrados en negocios con el gobierno.

“Loret saca un reportaje no de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso”, dijo este jueves.

López Obrador retó a que se presenten pruebas de algún acto de corrupción.

“Si tiene pruebas de corrupción, que vaya a la Fiscalía, pues no, es la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, pero no hay ningún problema”, dijo.

El presidente también negó que haya algún conflicto de interés por los negocios que realizaron los amigos de su hijo e insistió que la intención es calumniar.

“Vean el reportaje, no es nada. Es una desesperación, es calumnia, nada absolutamente nada, no hay ningún problema”, afirmó.

El mandatario federal explicó que pidió a sus hijos “aguantar” debido a los ataques de los que son objeto, entre ellos, la visita de periodistas a la casa de su otro hijo, José Ramón Beltrán.

“Aguanten, no caigan en ninguna provocación”, dijo.