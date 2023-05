Durante el gobierno de Felipe Calderón, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) entregó 36 millones de pesos a Kimberly Clark, una empresa vinculada al empresario de Claudio X. González.

Elizabeth Vilchis García, presentadora de la sección ¿Quién es quién en las noticias falsas? Explicó que la entrega del dinero se hizo bajo el concepto “incentivo para perfeccionar productos de higiene”.

“Por los tiempos del expresidente panista Felipe Calderón, Kimberly Clark, sí, esta empresa de Claudio X. González, recibió nada más y nada menos que 36 millones de pesos del Conacyt, cuando el panista y actual diputado Juan Carlos Romero Hicks era su director”, señaló.

Vilchis consideró que se trató de “un regalo” al empresario, lo que –consideró– explica el enojo que tienen en contra de la nueva legislación del Conacyt.

“Eso ya no ocurre y por eso están tan enojados, quieren que el Conacyt beneficie a empresas y no a los científicos e investigadores que aportan ciencia, tecnología y estudios sociales a México, esos para ellos no existen”, dijo