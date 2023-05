Desde 2021, cuando inició este programa, 5,791 personas en prisión han recuperado su libertad, afirmó Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el último periodo, refirió, 274 personas recibieron la liberación adelantada, entre ellas ocho mujeres, seis adultos mayores, seis personas extranjeras y siete indígenas que no han cometido delitos graves y no pudieron pagar un abogado o no tuvieron un traductor.

“Se trata de buscar justicia en aquellos casos en los que no se tiene”, sostuvo.

Respecto a los vehículos de procedencia extranjera, a la fecha un millón 415,532 vehículos han sido regularizados.