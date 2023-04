El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que entre los errores que ha cometido antes y durante su gobierno está el haber hecho nombramientos y postulaciones a cargos de elección popular.

La senadora Lilly Téllez, el exdirector del IMSS Germán Martínez y los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos-Farjat, son algunas de esas equivocaciones, señaló el presidente.

Sobre el reclamo que la senadora Téllez hizo al vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez, durante la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska, dijo que no le sorprende e incluso consideró que él tiene cierta responsabilidad porque en su momento propuso a la senadora.

“Uno no es perfecto, la perfección tiene que ver con el creador y con la naturaleza, nosotros somos seres humanos, cometemos errores, por ejemplo, le explicaba (a su hijo Jesús), de gente que recomendé y que nos traicionaron, eso es parte del noble oficio de la política, o sea, hay quienes no tienen convicciones, no tienen principios y hay quienes son así”, recordó.