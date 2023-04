El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que el gobierno federal ya realizó la compra de todos los medicamentos necesarios para este y el próximo año, y que en ello, hubo un ahorro de 48,000 millones de pesos.

El mandatario federal resaltó así que el gobierno federal ha enfrentado y resistido a quienes han criticado a su administración por acabar con los monopolios que se mantenían en el pasado.

"Los enfrentamos, resistimos y se abrió la compra de medicamentos en el extranjero porque no lo permitían, tenían leyes para que no se pudiera comprar medicamentos en ningún lugar, ellos tenían el monopolio, el control absoluto, pero somos perseverantes y aguantamos y ya logramos comprar todos los medicamentos para este año y para el próximo, me da mucho gusto informarlo, y puedo probar que nos ahorramos 48,000 mdp, con el mismo presupuesto que ellos manejaban podemos entregar de manera gratuita todos los medicamentos a los mexicanos", dijo el presidente.