El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y dijo que esté o no completo, “no sirve para nada”, pues es un aparato burocrático que fue creado para simular que combatiría la corrupción.

“Los nombren o no los nombren, ¿para qué sirven? no sirven para nada. Era un gobierno mantenido, bueno para nada eso, es lo que había, ¿para qué sirve este instituto?, pues para nada más es una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios”, destacó.

El titular del Ejecutivo Federal expuso este tipo de organismos fueron creados para “simular” que combatían la corrupción, sin embargo, no solo no lo han hecho, también representan un cargo al erario.

En su opinión, cada organismo podría hacer transparente la información que le corresponda. Dijo que aunque en el Senado de la República no se ha logrado nombrar a los dos comisionados, este organismo no cumple con su función.

Si existe alguna institución que se niegue a transparentar información, el presidente sostuvo puede ser sometida a una sanción.

“Todas las dependencias del gobierno federal y organismos del poder judicial y del poder legislativo estamos obligados a informar, existen las contralorías y así en cada oficina. Nosotros no nos reservamos nada, nada, nada, no tenemos nada que ocultar pero eso se resuelve haciendo una modificación a la Constitución estableciendo de que la oficina que no informe, comete delito grave”, destacó.