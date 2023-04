El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de limitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que él no confía en esa institución y no la ve con “buenos ojos”.

“No puedo opinar de los partidos ni tampoco del Congreso pero no veo con buenos ojos al Tribunal porque ha hecho cosas indebidas”, aseguró el presidente.

El mandatario federal explicó el por qué no confía en la institución. Recordó que en las elecciones de 2021, el TEPJF confirmó la cancelación de las candidaturas de dos candidatos de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado y Raúl Morón, por no presentar por no presentar informes de gastos de precampaña.

"No hay que limitarlos, no. Lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales, eso es lo que hay que buscar. No gente que actúa por consigna, que no tiene principios, ideales, que son empleados de los que pusieron ahí, eso es vergonzoso”, planteó.

En su opinión, en varias ocasiones los ministros actúan por consigna política más que en razón de ley.

"Usted me habla del Tribunal, quién sabe cómo esté eso, pero no es un tribunal confiable. Estoy poniendo un ejemplo y ojalá los estudiantes de derecho, los abogados revisen este caso que estoy planteando y que me digan si tengo razón o no, y por qué actúa así el Tribunal”, dijo el mandatario federal.