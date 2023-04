Luego de que China asegurara que no hay tráfico de fentanilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que debe investigarse quién lo está produciendo, porque aclaró México no.

“En México no se produce fentanilo, en México no se produce la materia prima para el fentanilo. Si el gobierno chino dice que no producen, entonces es interesante saber ¿quién lo está produciendo?”, planteó este lunes.

La semana pasada el mandatario federal reveló que a petición de legisladores de Estados Unidos envió una carga a su homólogo de China, Xi Jinping, para pedirle su ayuda para controlar el envío de fentanilo a México.

El pdte @lopezobrador_ envió carta a su homólogo @XIJinpinng para demandar cooperación en seguridad y política de drogas; cuidando la integridad y salud de millones. Y juntos combatir el tráfico de fentanilo y frenar la epidemia de opiáceos que afecta a EU y se extiende al mundo. pic.twitter.com/f1POW33r3U — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 4, 2023

El jueves, el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, aseguró que existe tráfico ilegal de fentanilo entre China y México y de paso, sugirió a Estados Unidos “afrontar sus propios problemas”.

Sobre esta respuesta, el presidente consideró que ésta no es una respuesta formal, y esperará que el gobierno de su homólogo de respuesta a la carta que envió en marzo pasado.

“Todavía no tenemos una comunicación formal, una respuesta formal y queremos establecer comunicación con el gobierno de China, con la Cancillería, con la Embajada, esto lo está haciendo ya el secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura clara sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China”, destacó.