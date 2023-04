El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a concesionarios, gaseras y dueños de tiendas como “aliados de los consumidores” por mantener un precio justo en combustible y en los 24 productos de la canasta básica.

“Nos llena de satisfacción que no aumenta el precio de las gasolinas, no aumenta el precio del diésel, no aumente el precio de la luz, no aumente el precio del gas y estamos aumentando los salarios como nunca en 40 años y tenemos control de inflación con las medidas que estamos tomando”, dijo el presidente López Obrador.

Afirmó que debido al control en el precio del combustible y en la canasta básica se puede afirmar que la inflación está controlada.

“De acuerdo a cifras del Inegi ya hay una tendencia a la baja en la inflación”, aseguró.

Las gasolineras premiadas fueron:

Pemex, gasolinera en calzada de la Virgen en Coyoacán.

G500, gasolinera en Mérida, Yucatán.

Pemex, gasolinera en Tampico, Tamaulipas.

Las tiendas premiadas fueron

Bodega Aurrera por tener la canasta básica a 922 pesos.

Soriana dio los 24 productos de la canasta básica a 926 pesos.

Chedraui tuvo la canasta a 929 pesos.

A las gasolineras y tiendas se les otorga una lona con la frase "aliados del consumidor" puede ser colocada en sus instalaciones para que los ciudadanos sepan que tienen los precios más bajos.