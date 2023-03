Tras la suspensión indefinida al “Plan B” de la reforma electoral concedida por el Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está convirtiendo en un supremo poder conservador.

“De repente un ministro, que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro la cancela, es un hecho inédito y desde luego injusto, arbitrario. Ahora tenemos en los hechos que quieren que prevalezca, que impere en México una especie de supremo poder conservador. Ya este ministro Laynez ya es como su alteza serenísima”, planteó el presidente.

El viernes pasado, la Corte aceptó la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las modificaciones realizadas por el Congreso a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El presidente afirmó que si las modificaciones aprobadas por el Legislativo quedan sin efecto, ya tiene un “Plan C”, el cual no podrá ser frenado.

“Nosotros vamos a seguir adelante. Si cancelan en definitiva este llamado ‘Plan B’, que es una reforma electoral acotada completamente, no la reforma constitucional que hace falta, si cancelan esta reforma electoral que se conoce como ‘Plan B’ pues ya di a conocer ayer que vamos con el ‘Plan C’, ese no va a ser bloqueado, ese no falla porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación”, dijo.