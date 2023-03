A unos días de que se conozca a los cuatro nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cualquiera que sea electo será mejor consejero que los que están y consideró que su simpatía con su proyecto de transformación no afecta en la parcialidad del órgano electoral.

“Que quien sea electo para ocupar un cargo de consejero va a ser mejor que los que están”, dijo este lunes.

Este domingo el Comité Técnico de Evaluación de aspirantes al Consejo General del INE entregó las cuatro quintentas de dónde saldrán los nuevos cuatro integrantes del INE para suplir las salidas de Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón, Adriana Margarita Favela Herrera y José Roberto Ruiz Saldaña.

En las quintetas hay personajes vinculados a Morena como Bertha Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde; Zircey Bautista, esposa del subsecretario de la Sedatu, Daniel Octavio Fajardo y Guadalupe Álvarez, hija del senador José Álvarez Lima.

Sobre esta simpatía con su proyecto político, el presidente López Obrador afirmó que mientras cumplan con los requisitos que establece la Constitución para ocupar el cargo de consejero, es válido que sean electos como integrantes del INE.

“Si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, no están impedidos, si no lo prohíbe la ley, es decir si en los requisitos no está establecido, porque hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir, dirigentes de partidos no pueden estar en estos cargos. Es válido porque tienen derecho como cualquier ciudadano”, apuntó el presidente.