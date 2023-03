El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en una conversación que sostuvo con Elon Musk, dueño de Tesla, negó ofrecerle un subsidio de 50% para instalar una planta de baterías como hace el gobierno de Estados Unidos.

“Cuando hablo con él, me habla de las baterías y le digo ‘bueno sí está muy bien pero nosotros no podemos dar 50%, eso no podríamos’, además no va de acuerdo nuestras políticas. Él se ríe y le digo pero tenemos cosas muy buenas por ejemplo la calidad de la fuerza de trabajo”, contó.

De acuerdo con el presidente, el gobierno de Joe Biden tiene una política que ofrece dar el 50% de una inversión a quien instale alguna fábrica en ese país.

“El gobierno de Estados Unidos tiene una política ahora, buena considero, pero ellos tienen la posibilidad de aplicarla, que si una empresa invierte, el gobierno le da subsidio un 50% de su inversión, o sea si invierten 1,000 millones de dólares, el gobierno le da a fondo perdido 500 millones y no queda el gobierno como socio, es un estímulo en todo lo que tiene que ver con industrias limpias, en todo lo relacionado con la industria automotriz para carros eléctricos, los semiconductores, los chips”, detalló.

Musk tiene interés en invertir en una planta de baterías que se instalaría en el centro del país.

El presidente explicó que si bien no puede ofrecer un subsidio de 50%, el valor de invertir en México está en la fuerza de trabajo mexicana.

“Tenemos cosas muy buenas por ejemplo la calidad de la fuerza de trabajo, casi, casi le digo de manera coloquial y ¿en dónde los vas a agarrar tan trabajadores y responsables? porque los trabajadores mexicanos son de lo mejor y él responde ‘claro, dice, son trabajadores muy buenos responsables con ética me acuerdo que mencionó. Entonces eso es reconocido en el mundo la calidad y la responsabilidad de los trabajadores mexicanos”, dijo.