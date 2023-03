El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el veto a Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) fue porque “no se actuó bien”.

“Se vetó, es un derecho constitucional que tengo porque al parecer no ser actuó bien. Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos: uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse”, explicó.

El presidente afirmó que en su gobierno ya no se permite que los cargos se repartan como cuotas entre fuerzas políticas.

“Deben de entender que no podemos aceptar esos enjuagues, eso era de la época del PRIAN, cuando se ‘repartían tres para ti, tres para mi’”, planteó.

En el caso de Rafael Luna Alviso se trata de un perfil que tiene un nexo familiar con un colaborador del senador de Morena Ricardo Monreal. Al respecto, el presidente dijo que Monreal es un integrante del movimiento de transformación y sabe lo que establece la constitución.

“El que obtuvo casi el último lugar en la calificación salió, es decir, en la prueba, y en el otro caso una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN.

"Ricardo Monreal es un político profesional, es abogado, conoce perfectamente lo que establece la constitución y las facultades que tiene el presidente. Además lo considero una gente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación”, agregó.