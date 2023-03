Luego de que este martes el líder nacional del PAN, Marko Cortes, reconoció que su partido sí celebró un contrato para el área de recursos humanos con una empresa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aunque se deslindó de él al aclarar que nunca fue un militante panista, López Obrador insistió en que el blanquiazul debe aclarar a que se refieren estos contratos.

“Yo nada más quiero que nos digan a qué se dedicaba García Luna, o sea, a recursos humanos, al manejo de recursos humanos... sería bueno saber para qué fue, porque García Luna lo que sabía, de acuerdo a lo que está en el juicio, era escuchar y el manejo de escoltas", expresó.

El mandatario federal descartó que exista una persecución política en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, por lo que le lanzó una invitación para que “defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas".

"Cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha con una causa justa, se puede uno enfrentar a cualquier adversario, por encima de todo está la dignidad y repetirle de que nosotros no lo perseguimos, ayer lo dije, lo reitero, si lo estuviésemos persiguiendo hubieras presentado una denuncia. Nunca he hablado de que está denunciado en un tribunal internacional por violación de derechos humanos, nada más fui muy claro, a los expresidentes, solo si el pueblo lo aprueba, se les inician procesos de investigación, presento en su momento una consulta para ese fin y la gente no participó en la cantidad que exige la Constitución, el 40% de los ciudadanos para que la consulta sea vinculatoria, es decir, sea válida", apuntó.