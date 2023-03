El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, si la restitución de Edmundo Jacobo como secretario técnico del Instituto Nacional Electoral (INE) representa una derrota para su “Plan B” de reforma electoral, le llena de orgullo perder.

“Dándolo como un triunfo, o sea la primera derrota del ‘Plan B’, pues me llena de orgullo perder así. No se dan cuenta porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, planteó el presidente.

Este lunes, Jacobo Molina se reincorporó al INE como secretario técnico, luego de que tras la reforma electoral fue cesado del cargo. A su regreso fue recibido con aplausos de todos los partidos, a excepción de Morena y sus aliados.

“Ayer una fiesta en el INE, todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave en el INE, ya ven que ‘el INE no se toca’. Entonces le dan un amparo los del poder judicial que son lo mismo”, criticó.