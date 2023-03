El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó cualquier tipo de intervención de gobiernos extranjeros a México para combatir al narcotráfico, como lo han propuesto políticos de Estados Unidos. Anunció que se implementará una campaña para llamar a mexicanos e hispanos que viven en ese país para que no voten por políticos republicanos y para difundir qué acciones está emprendiendo su administración contra la delincuencia organizada.

“Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio, y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos, y a todos los hispanos para informarles de lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable es una ofensa el pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía”, dijo el presidente de la República.

Este miércoles, el senador Lindsey Graham propuso un plan denominado México, en el que propone incluir a los carteles mexicanos de las drogas en la lista de terroristas.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, descartó que Estados Unidos vaya a designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, así como el uso de las Fuerzas Armadas para su combate.

“Designar estos cárteles como FTO no nos otorgaría ninguna autoridad adicional. Estados Unidos tiene poderosas autoridades de sanciones específicamente designadas para combatir las organizaciones de narcotráfico y las personas y entidades que las habilitan”, afirmó.

Debido a las frecuentes voces de intervenir en México por parte de políticos de Estados Unidos, el presidente explicó que la campaña incluirá promover el voto en contra de los republicanos.

“Llamar a que no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto, porque lo que dijo ayer este senador (Lindsey Graham) no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia. México es un país libre, independiente”, subrayó.