La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, informó que entre el 17 de febrero y el 6 de marzo, 288 personas recuperaron su libertad por la política de preliberaciones y amnistías.

Explicó que 278 personas fueron beneficiadas por preliberaciones y 10 por amnistías.

"Hay que decir que estas acciones que se llevan a cabo es para tramitar este tipo de libertades, amnistías a personas que no han cometido delitos graves y que no pudieron pagar un abogado, en ocasiones que no tienen traductor o que han enfrentado otro tipo de dificultades jurídicas. Se trata, de acuerdo a la instrucción del presidente López Obrador, de hacer justicia", afirmó.

También informó que como parte del programa de regularización de autos, 1 millón 264,246 vehículos ya fueron regularizados en 14 estados del país.

El programa de regularización vehicular inició el 17 de marzo de 2022 y concluirá el próximo 31 de marzo.