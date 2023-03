El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que acordó con el empresario Elon Musk la instalación de Telsa en Monterrey, Nuevo León.

"Van bien las cosas, platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla, hay ya un entendimiento, sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar le problema de la escasez de agua, ellos van a ayudar", anunció.

El mandatario federal explicó que mañana se darán a conocer más detalles del acuerdo alcanzado con México, pero serán los directivos de la empresa los que darán a conocer las precisiones.

Agradeció al empresario por su comprensión y respeto sobre la preocupación de México por la escasez del agua.

El mandatario aseveró que, a pesar de que México no otorga los mismos subsidios que Estados Unidos, ofrece ventajas únicas en el mundo.

"Hablamos de que no podíamos nosotros, que en el caso de baterías y de la fabricación de semiconductores, otorgar los subsidios que está destinando el gobierno de Estados Unidos donde sí se invierte un peso, el gobierno tiene que dar un 1.50, eso no, un subsidio así no, no podríamos otorgar esos subsidios. Entonces él lo entendió perfectamente y hablamos de que sin esos subsidios las ventajas comparativas de México son únicas en el mundo", detalló.