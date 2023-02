Si Tesla decide instalar su planta en Nuevo León, el gobierno no entregará los permisos, advirtió este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que esa entidad enfrenta problemas de agua.

“Si no hay agua no, no habría posibilidad, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea no es factible”, dijo el presidente cuando se le preguntó qué pasaría si se insiste en instalar la planta en Nuevo León.

El presidente aseguró que la inversión de Tesla es muy importante para México porque permitirá crear empleos, sin embargo, se deberá cuidar que la planta se instale en un estado sin problemas de agua, para lo cual ya se cuenta con un mapa en el que están marcadas en rojo aquellas entidades sin abasto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un mapa sobre los estados con problemas de agua. (Foto: Captura de pantalla.)

Los puntos en rojo principalmente se ubican en entidades del norte de país como Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y San Luis Potosí.

“No podemos seguir con la misma política. Por ejemplo lo que se hizo en la Laguna que se opta por la siembra de la alfalfa que requiere de mucha agua para producir leche y se desarrolla económicamente la industria lechera, es ejemplar, Lala, sin embargo no solo por ellos, por la alfalfa, la minería se va agotando el agua, se va agotado los acuíferos”, recordó.

El presidente ha asegurado que se instalará en aquel estado que no tenga problemas de agua, recurso del que no tienen problema los estados del sur-sureste del país.

“Nos importa mucho que se invierta en el país porque significa la creación de empleos, queremos también cuidar no destruir el territorio, garantizar que no le falte agua a la gente”, refirió.